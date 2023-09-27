Арестованная яхта русского олигарха превратилась в кошмар для карликового островного государства

Роскошная яхта русского олигарха превратила в кошмар жить карликового государства. О перипетиях вокруг судна Alfa Nero, застрявшего на островах Антигуа и Барбуда, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, расходы на содержание 82-метровой яхты достигают почти 28 тысяч долларов в неделю. Власти островов пытались продать яхту и даже изменили под это законы страны, разбирательства продолжаются, цитирует издание BFM.ru.

Суперъяхта Alfa Nero стоит в одной из гаваней Антигуа и Барбуда уже полтора года, с самого начала конфликта на Украине. Власти островов арестовали судно, объявив его собственностью подсанкционного бизнесмена Андрея Гурьева, совладельца «Фосагро». WSJ называет расходы на содержание яхты «кошмарными» для небольшого государства. 28 тысяч долларов в неделю – это около 1,5 млн долларов в год, а при ВВП в 1,5 трлн долларов на яхту уходит каждый тысячный созданный на островах доллар. Согласно статье, среди прочего сумма включает жалованье итальянского капитана и расходы на дизельное топливо для поддержания работы кондиционера. Без него плесень может повредить как саму яхту, так и произведения искусства на борту.

На борту осталась малая часть экипажа, зарплаты которой заблокировали из-за санкций. По данным WSJ, моряки «уничтожили все запасы шампанского, омаров и икры на яхте» и были вынуждены обменивать хранившиеся на судне «старинные бутылки вина» на продукты. По словам капитана, действующая ставка – «две бутылки вина за одного тунца». На каком основании команда поедает и продает запасы продуктов и напитков, не сообщается.

Исполняющий обязанности капитана яхты Андреа Маккаферри также рассказал журналистам, что старается не появляться на берегу в брендированной одежде, опасаясь неких «российских агентов». По мнению капитана, кто бы ни вывел яхту из порта, он не удивится, если ее будет ждать «подлодка с красной звездой». При этом пока экипаж продолжает поддерживать Alfa Nero в надлежащем состоянии.

Власти в Сент-Джонсе надеются продать Alfa Nero с поступлением средств в пользу государства.

Британский портал The Spectator сравнивает это с «возвращением на Карибы пиратства», поскольку правительство островов даже не планирует передавать средства Украине.

Покупателем судна мог стать сооснователь Google Эрик Шмидт, однако дочь Гурьева подала иск против властей Антигуа и Барбуды. По ее версии, она является единственным бенефициаром структур, которым принадлежит Alfa Nero, а поскольку сама женщина не находится под санкциями, арест имущества является незаконным. В итоге СМИ сообщили, что Шмидт отказался от планов приобрести яхту.

Москва, Елена Васильева

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