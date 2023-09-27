Индия разработала оборудование для полета на Венеру

Индия готова организовать миссию на Венеру и разработала необходимое для этого оборудование. Об этом заявил глава индийского космического агентства Сридхара Сомнатх.

«У нас много миссий на концептуальной стадии. Миссия на Венеру уже сконфигурирована. Для нее уже разработаны полезные нагрузки», – сказал Сомнатх в Индийской национальной академии наук в Дели.

По его словам, 2024 год будет самым подходящим для запуска к Венере исследовательской станции, так как положение этой планеты к Земле будет максимально удобным для полета. Однако Сомнатх не назвал возможные сроки запуска венерианской миссии.

В том случае, если запуск будет отложен, то подходящее расположение планеты займут только в 2031 году.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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