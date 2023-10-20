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США провели испытания на ядерном полигоне в день решения России по ДВЗЯИ

Фото: Freepik

США провели испытание на полигоне в Неваде, где ранее тестировалось ядерное оружие. Это произошло в тот день, когда Госдума РФ приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Как следует из документа, опубликованного американским минэнерго, на Невадском испытательном полигоне произошел подземный химический взрыв на объекте. Цель мероприятий – улучшение возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру, передает РИА «Новости».

Отмечается, что для данного эксперимента использовались химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы. В минэнерго США подчеркнули, что провели эксперимент в целях по нераспространению ядерного оружия и для снижения глобальных ядерных угроз.

Испытания прошли 18 октября, в этот же день нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Совет Федерации рассмотрит документ 25 октября.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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