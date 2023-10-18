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Среда, 18 октября 2023, 13:44 мск

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Госдума отозвала ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Документ отменяет статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний». Она содержит положение о ратификации договора, который был подписан РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

При этом закон «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний» меняется на «О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение об отзыве ратификации будет «ответом США на их хамское отношение к своим обязанностям по поддержанию глобальной безопасности» – Вашингтон 23 года не ратифицировал этот документ.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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