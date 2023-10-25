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Cистема здравоохранения сектора Газа полностью рухнула – Минздрав Палестины

Фото: Reuters

Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла заявила, что в секторе Газа закончились лекарства от рака, диабета и для лечения почечной недостаточности. «Система здравоохранения полностью рухнула», – констатировала она.

Министр также отметила, что в анклаве зафиксирована острая нехватка предметов медицинского назначения, передает РИА «Новости». Она заявила о необходимости поставки топлива для возобновления работы основных медучреждений в Газе.

Аль-Кейла назвала поступившую в регион гуманитарную помощь каплей в море и призвала обеспечить безопасные коридоры для ее доставки.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что более трети больниц в Газе и почти две трети клиник первичной медико-санитарной помощи закрылись из-за повреждений или нехватки топлива.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября израильские власти заявили о полной изоляции сектора Газа, после чего в анклаве начались проблемы с энергообеспечением, водой и едой. В минувшую субботу удалось договориться об открытии пропускного пункта Рафах для грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Газы. Вечером 24 октября в анклав поступила четвертая партия гумпомощи, сообщила пресс-служба Палестинского Общества Красного Полумесяца. В пяти грузовиках доставлена вода, в двух – продовольствие, в одном – медикаменты. Всего через КПП «Рафах» на границе с Египтом в сектор Газа проехали 62 грузовика с гуманитарной помощью.

При этом, по оценке ООН, с целью удовлетворения основных потребностей около 2 млн 300 тыс. жителей сектора Газа необходимо отправлять не менее 100 грузовиков с гумпомощью в сутки.

Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал Израиль возобновить подачу электроэнергии, воды и топлива в сектор Газа.

По последним данным Минздрава Газы, число погибших в секторе Газа в ходе бомбардировок со стороны Израиля превысило 6,5 тыс. человек, пострадали свыше 17,4 тыс. человек.

Тель-Авив, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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