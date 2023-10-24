ВОЗ призвала Израиль возобновить поставки воды, электричества и топлива в сектор Газа

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал Израиль возобновить подачу электроэнергии, воды и топлива в сектор Газа. Об этом он заявил на проходящей в Астане 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Он осудил атаки палестинской группировки ХАМАС и других вооруженных групп на Израиль, назвав их ужасными и неоправданными, передает ТАСС.

В то же время руководитель ВОЗ выразил обеспокоенность по поводу здоровья и благополучия гражданского населения в Газе, которое, по его словам, страдает «от бомбардировок и захватов».

Гебрейесус призвал Израиль возобновить поставки электричества, воды и топлива. Кроме того, он поддержал призыв генсека ООН прекратить огонь в гуманитарных целях и освободить заложников.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа 12 больниц и 32 медицинских центра не могут больше помогать гражданам. Некоторые медучреждения повреждены в результате бомбежек, в других закончилось топливо для генераторов и холодильников.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября израильские власти заявили о полной изоляции сектора Газа, после чего в анклаве начались проблемы с энергообеспечением, водой и едой. В минувшую субботу удалось договориться об открытии пропускного пункта Рафах для грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Газы.

Астана, Наталья Петрова

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