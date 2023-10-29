Вызывает чувство «стыда»: министр обороны Чехии выступила за выход своей страны из ООН

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала руководство собственной страны выйти из Организации объединенных наций (ООН) из-за принятой Генеральной ассамблеей ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. По ее словам, документ вызывает чувство «стыда» из-за поддержки «террористов».

«Только 14 стран, в том числе и наша, ясно и понятно выступили [при голосовании в ГА ООН против принятия резолюции и тем самым] против беспрецедентного теракта [против Израиля], совершенного террористами ХАМАС! Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов, и которая не уважает основополагающее право [стран] на самооборону. Выйдем [из нее]!» – заявила глава Минобороны (цитата по ТАСС).

Генассамблея ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались. Предложенная Канадой поправка с осуждением движения ХАМАС не набрала достаточного количества голосов.

Прага, Светлана Антонова

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