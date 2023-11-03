В Иране более 30 человек погибли при пожаре в наркологической клинике

В Иране десятки человек погибли и получили ожоги при пожаре в наркологической клинике. Об этом сообщили в администрации губернатора северной провинции Гилян.
Возгорание произошло около шести утра в клинике в городе Ленгеруд, передает агентство Mehr. На место прибыли пожарные и кареты скорой помощи.
По последним данным, 32 человека погибли, еще 16 пострадали.
В настоящее время нет данных о том, что стало причиной пожара. Проводится расследование.
Тегеран, Зоя Осколкова
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