В Европе случилась «эпидемия» депрессии в связи с пандемией и событиями на Украине. Расстроенные граждане с трудом ходят на работу, трудятся без огонька, что уже нанесло более 600 млрд евро убытка, пишет польская Interia.

Исследователи Польского института экономики выяснили, что в Европе депрессия и тревога переросли уровень индивидуальных проблем и стали сравнимы с эпидемией по числу страдающих. Ученые проследили связь ментальных проблем с производительностью труда и уровнем ВВП.

«В 27 странах ЕС и Великобритании общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем превышает 4,2% ВВП, то есть более 600 млрд евро. Более трети этих затрат обусловлено снижением уровня занятости и производительностью труда», – говорится в статье.

При этом, 62% опрошенных жителей Евросоюза причиной плохого настроения и тревог назвали последствия Covid-19 и конфликт на Украине.

Напомним, в 2022 году страны Европы отказались от российских энергоносителей в пользу более дорогого СПГ из США на фоне конфликта на Украине. Жителей ЕС призвали экономно расходовать тепло и свет, например, реже мыться и жить только в одной комнате.

Летом 2022 года западные страны накрыла вспышка оспы обезьян, большинство заболевших оказались жителями ЕС. Осенью 2023 года Франции пришлось закрыть школы из-за нашествия клопов, а британские санитарные службы организовали массовый наем на службу собак, способных находить очаги заражения.

Варшава, Наталья Рязанова

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