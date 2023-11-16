МЧС: 107 россиян и членов их семей покинули в среду сектор Газа

Более 100 россиян и членов их семей покинули сектор Газа через КПП «Рафах» на границе анклава и Египта в течение среды, сообщила пресс-служба МЧС России.

«За вчерашний день границу с сектором Газа пересекли 107 соотечественников и членов их семей», – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в среду пункт пропуска «Рафах» продолжал работать сверх установленного срока, что позволило оперативной группе МЧС РФ провести на египетскую сторону дополнительную группу людей.

Вечером в среду в МЧС сообщили, что через погранпереход 15 ноября прошли 88 россиян.

Сейчас эвакуированные граждане России и их семьи в составе автобусной колонны направляются в Каир, откуда спецбортом МЧС вылетят в Москву.

Накануне советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов сообщил, что из сектора Газа осталось эвакуировать около 400 россиян.

Москва, Наталья Петрова

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