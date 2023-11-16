МЧС доставило 120 россиян в аэропорт Каира, чтобы отправить в Москву

Еще 120 эвакуированных из сектора Газа россиян отправились в аэропорт Каира, откуда вылетят в Москву, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Третья группа эвакуированых выехала из оперативного штаба в аэропорт Каира для последующего вылета в Москву», – говорится в сообщении.

Накануне 107 граждан РФ и членов их семей покинули анклав через КПП «Рафах» на границе с Египтом. 15 ноября пункт пропуска работал дольше оговоренного срока, и сотрудники МЧС сумели вывести на египетскую территорию дополнительную группу людей.

Москва, Наталья Рязанова

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