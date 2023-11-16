российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 ноября 2023, 15:38 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

МЧС доставило 120 россиян в аэропорт Каира, чтобы отправить в Москву

Еще 120 эвакуированных из сектора Газа россиян отправились в аэропорт Каира, откуда вылетят в Москву, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Третья группа эвакуированых выехала из оперативного штаба в аэропорт Каира для последующего вылета в Москву», – говорится в сообщении.

Накануне 107 граждан РФ и членов их семей покинули анклав через КПП «Рафах» на границе с Египтом. 15 ноября пункт пропуска работал дольше оговоренного срока, и сотрудники МЧС сумели вывести на египетскую территорию дополнительную группу людей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Египет,