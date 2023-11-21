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Вторник, 21 ноября 2023, 14:20 мск

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ВОЗ опасается эпидемии холеры в секторе Газа

Специалисты не исключают вспышки заболевания холерой в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.

Вирус исторически не присутствует в регионе, поэтому возникновение эпидемии холеры маловероятно, но нельзя исключать, что это произойдет. «Цинично, но невозможность посетить Газу ограничивает риск появления этой болезни», – сказал Линдмайер на брифинге в Женеве.

При этом есть вероятность вспышки других не менее опасных возбудителей. Так в Газе уже были зарегистрированы тысячи случаев диареи, чесотки и педикулеза.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября, когда боевики движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиационные удары по объектам в анклаве.

Женева, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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