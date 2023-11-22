Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 14 100 человек

Число жертв среди мирных жителей сектора Газа превысило 14 100 человек, следует из данных правительства Палестины в анклаве. По меньшей мере 100 человек убиты во время израильских ударов и атак на больницы и лагеря беженцев в ночь на 22 ноября, передает Al Jazeera.

Девять палестинцев погибли и несколько ранены в результате воздушного удара по лагерю беженцев Нусейрат. Еще несколько человек погибли в результате атаки израильских военных в районе эль-Фаллуджа в лагере беженцев Джабалия.

Пятеро убиты и пятеро ранены в результате израильского налета на лагерь беженцев Тулькарем. Еще один палестинец погиб во время атаки на Аззун.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жертв среди мирных граждан в секторе Газа не имеет аналогов ни в одном из конфликтов за последние годы.

Ранее днем правительство Израиля и палестинское движение ХАМАС договорились обменяться пленными во время четырехдневного перемирия. ХАМАС согласилось отпустить 50 заложников, в их числе двух россиянок. Израиль освободит 150 человек, находящихся под стражей по обвинениям от подстрекательства и бросания камней до покушения на убийство.

По данным телеканала, в израильском списке не менее 33 женщин и 123 несовершеннолетних, самому младшему 14 лет, а самая старшая – женщина в возрасте 59 лет. Израиль согласился освободить задержанных мужского пола не старше 18 лет. Большинство палестинцев в списке задержаны в прошлом году и все еще ждут суда.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ продолжит наступление после того, как режим прекращения огня закончится.

Москва, Наталья Рязанова

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