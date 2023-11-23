Россия отправила новую партию гуманитарной помощи в Газу

Россия отправила еще 28 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. В состав груза вошли продукты и детское питание, сообщили в МЧС России.

«Самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Минеральные Воды в аэропорт Эль-Ариш. На борту 28 тонн гуманитарного груза: продукты и консервы, детское питание, постельные принадлежности, средства личной гигиены», – пояснили в министерстве.

Специалисты МЧС России передадут груз представителям Египетского общества Красного Полумесяца, а те отвезут в сектор Газа.

Россия отправила в Египет несколько партий гуманитарной помощи для передачи жителям сектора Газа. Почти в каждую партию МЧС включает продукты питания и предметы гигиены, детское питание.

Минеральные Воды, Наталья Рязанова

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