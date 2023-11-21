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Вторник, 21 ноября 2023, 09:36 мск

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МЧС отправило еще 27 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа

Скрин видео МЧС России

Еще один самолет Ил-76 МЧС России с 27 тоннами гуманитарной помощи для жителей сектора Газа вылетел из аэропорта Махачкалы в египетский аэропорт Эль-Ариш. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В составе гуманитарного груза – продукты, детское питание, одежда, обувь и предметы гигиены. Гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые направят ее в сектор Газа, уточнили в МЧС.

Накануне борт МЧС уже доставил в Египет 27 тонн гуманитарной помощи, направленной Россией населению сектора Газа.

Всего, по информации МЧС, российская сторона передала свыше 200 тонн гуманитарной помощи жителям палестинского анклава.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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