МЧС отправило еще 27 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа

Еще один самолет Ил-76 МЧС России с 27 тоннами гуманитарной помощи для жителей сектора Газа вылетел из аэропорта Махачкалы в египетский аэропорт Эль-Ариш. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
В составе гуманитарного груза – продукты, детское питание, одежда, обувь и предметы гигиены. Гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые направят ее в сектор Газа, уточнили в МЧС.
Накануне борт МЧС уже доставил в Египет 27 тонн гуманитарной помощи, направленной Россией населению сектора Газа.
Всего, по информации МЧС, российская сторона передала свыше 200 тонн гуманитарной помощи жителям палестинского анклава.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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