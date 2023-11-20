Россия отправила 27 тонн гуманитарного груза для Газы

Грузовой самолет МЧС России вылетел из Махачкалы с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа. Россия отправила нуждающимся 27 тонн груза.

«Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Махачкалы в Арабскую Республику Египет. Он доставит 27 тонн очередной партии гуманитарной помощи для населения сектора Газа», – говорится в сообщении министерства.

Гуманитарный груз передадут Египетскому обществу Красного Полумесяца для передачи в сектор Газа.

Россия уже отправила несколько партий гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, включая продукты, средства личной гигиены, одеяло и одежду.

Махачкала, Наталья Рязанова

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