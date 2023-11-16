Россия отправила еще 21 тонну гуманитарной помощи для сектора Газа

Россия отправила 21 тонну гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Самолет МЧС вылетел из подмосковного Жуковского, сообщили в министерстве.

В новую партию помощи вошли продукты питания и медикаменты, генераторы, аварийные осветительные установки. Министерство отправило груз самолетом Ил-76 из подмосковного аэропорта Жуковский.

Помощь доставят в Египет, откуда представители общества Красного Полумесяца перевезут ее в сектор Газа для передачи местным жителям.

Ранее Россия уже отправила в Египет несколько партий гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. В предыдущую партию вошли портативные печи, продукты питания, средства личной гигиены, пледы, одежда.

На 16 ноября запланирован вывоз российских граждан, эвакуированных из сектора Газа. Самолетом людей перевезут из Каира в Москву, где обеспечат местами в пункте временного размещения.

Москва, Наталья Рязанова

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