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Американский авианосец вошел в Персидский залив

Фото: Pixabay

Атомный авианосец Eisenhower впервые с 2020 года вошел в Персидский залив. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Авианосная группа будет осуществлять «патрулирование в целях обеспечения свободы навигации на ключевых международных водных путях», одновременно выполняя задачи Центрального командования США в регионе.

В состав ударной группы входят ракетный крейсер USS Philippine Sea, эсминцы USS Gravely и USS Stethem, а также французский фрегат Languedoc.

В октябре США направили авианосец USS Eisenhower в Восточное Средиземноморье в дополнение к авианосцу USS Gerald Ford на фоне палестино-израильского конфликта. В начале ноября стало известно, что судно вошло в Оманский залив на северо-западе Аравийского моря. Кроме авианосных групп в Индийский океан через Суэцкий канал также прошла атомная подводная лодка USS Florida класса Ohio, способная нести 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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