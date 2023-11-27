Крупнейшая забастовка профсоюзов началась в Чехии

Десять профсоюзов Чехии объявили о единовременной забастовке в ответ на действия правительства. Акция охватила порядка миллиона рабочих во всех регионах страны, передает телеканал Ct24.

Профсоюзы работников в сфере образования, культуры, здравоохранения, транспорта, пищевой промышленности, деревообработки и библиотечного дела объявили забастовку. Некоторые предприятия и учреждения будут закрыты на весь день, некоторые – на час или два. Акция стала крупнейшей в истории страны.

Работники выступили против пенсионной реформы, роста инфляции и цен на топливо. Люди также недовольны, что зарплата госслужащих и минимальная оплата труда давно не повышались.

У каждого профсоюза есть и свои требования, например, педагоги недовольны качеством образования из-за слишком больших классов и разбивки часов. Они указали на низкие зарплаты и изъяны новой программы финансирования образования. По данным телеканала, около 70% школ будут участвовать в забастовке.

Премьер-министр Петр Фиала назвал забастовку неоправданной и заявил, что виной всему не действия правительства, а политические амбиции профсоюзных лидеров.

Все больше рабочих по всему миру выражают недовольство своим положением и ускорившейся инфляцией. Наиболее частыми стали новости об акциях протеста в Европе. Профсоюзы железнодорожников Франции объявили о всеобщей забастовке ради повышения зарплат и улучшения условий труда. В Португалии забастовка бортпроводников привела к отмене 350 рейсов.

Прага, Наталья Рязанова

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