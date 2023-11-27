В Дании 50% беженцев решили не возвращаться на Украину

Почти половина сбежавших в Данию украинцев не намерена уезжать из Европы после окончания конфликта, следует из исследования Копенгагенского университета. Авторы опроса считают, что украинцы просто ценят усилия, приложенные для налаживания жизни за границей.

«49,5% опрошенных украинцев желают остаться в Дании даже после окончания конфликта. Это группа, которая хорошо обосновалась в обществе. Многие работают, многие дети ходят в школу и так далее», – говорится на портале Danmarks Radio.

Исследователи не спрашивали, почему украинцы не хотят возвращаться на родину. Одна из авторов проекта Карен-Инге Карстофт считает, что беженцы приложили усилия, чтобы наладить свой быт в Дании, и не хотят бросать «насиженное» место. Многие не хотят начинать все сначала в стране, которую придется восстанавливать после конфликта.

Опрос проведен с помощью анкет среди 18 389 взрослых украинцев с февраля по апрель 2023 года.

Киев испугался, что отток населения необратим и около семи миллионов украинцев не вернутся из Европы после окончания конфликта.

В Нидерландах призвали начать обсуждение, как вернуть на Украину 100 тыс. беженцев. Посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол считает, что этот вопрос нужно решить как можно скорее, потому что эти люди нужны самой Украине. Норвегия пообещала заплатить 1,5 тыс. евро украинским беженцам, готовым добровольно уехать на Украину.

Копенгаген, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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