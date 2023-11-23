Киев испугался, что навсегда потерял сбежавших на Запад украинцев – СМИ

Чиновники на Украине боятся, что отток населения необратим. Около семи миллионов украинцев нашли лучшую жизнь за границей и не собираются возвращаться на родину, пишет Financial Times по итогам беседы с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым и мэром Харькова Игорем Тереховым.

«Оба выразили опасения, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения. Они обеспокоены, что относительный достаток жизни на Западе и неопределенности дома удержат граждан от возвращения», – говорится в статье.

Чиновники волнуются, что некому будет восстанавливать страну после окончания конфликта. Многие специалисты нашли хорошую работу за границей, другие были мобилизованы и погибли.

По данным издания, в Европе находятся порядка 5-6 млн украинцев.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что Украина лишилась 53,7% населения. Многие украинцы признались, что не планируют возвращаться на родину даже после окончания конфликта. Власти Норвегии пообещали заплатить 1,5 тыс. евро украинским беженцам, готовым добровольно вернулись в родную страну.

Западные аналитики насчитали около 120 тыс. граждан России, вернувшихся в страну после переезда за границу в связи с началом СВО. Уровень жизни в Европе и ряде соседних стран не оправдал ожиданий россиян.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»