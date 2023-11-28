Столтенбенг назвал реальной угрозу терроризма в Европе

Генсек НАТО Йенс Столтенбенг признал, что угроза терроризма в Европе реальна в связи с наплывом мигрантов. Европа работает с властями стран Ближнего Востока и Африки, чтобы «помочь им контролировать границы».

Столтенбенг заявил, что угрозы военного нападения нет ни для одной страны НАТО. Но внутри региона и каждой страны сохраняется угроза терактов.

«В Европе угроза терроризма реальна, существует постоянная опасность террористических атак. Мы работаем с нашими партнерами на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Иордании, Тунисе, чтобы помочь им лучше контролировать границы», – цитирует Столтенбенга агентство Adnkronos.

Весной 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Европа оказались перед угрозой всплеска терроризма в связи с передачей на «черный» рынок поставляемого на Украину западного оружия. Американский бизнесмен Илон Маск считает, что миграционная политика Европы может привести к гражданской войне. Он высказался против демонизации чиновников, выступающих за ограничения в приеме мигрантов.

В ночь на 24 ноября в Дублине случились массовые беспорядки после новости о нападении мужчины на прохожих и слухах, что нападавший был мигрантом. Разгромлены 13 магазинов, повреждены 11 полицейских машин, полиция задержала 34 человека.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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