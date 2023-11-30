Британский эсминец направится в Персидский залив

Великобритания усилит свою военную группировку в Персидском заливе. Об этом заявил министр обороны королевства Грант Шэппс.

К Суэцкому каналу будет направлен эсминец HMS Diamond, который считается одним из самых современных в технологическом отношении кораблей ВМС Великобритании. Эсминец будет проводить операции по поддержанию свободы навигации в регионе и обеспечению безопасности для торгового судоходства.

Стоит отметить, что в Персидском заливе на данный момент дислоцируются британский фрегат HMS Lancaster, три противоминных корабля и судно Королевского вспомогательного флота Великобритании.

Ранее в Персидский залив впервые с 2020 года вошел атомный авианосец USS Eisenhower. Авианосная группа будет осуществлять «патрулирование в целях обеспечения свободы навигации на ключевых международных водных путях», одновременно выполняя задачи Центрального командования США в регионе.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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