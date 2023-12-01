Израиль получил план действий ХАМАС за год до атаки – СМИ

Израиль получил подробный план действий палестинского движения ХАМАС за год до атаки 7 ноября. Многие израильские военные видели документ, но не поверили, что боевики осмелятся на подобное, пишет The New York Times, ознакомившись с документом.

План, получивший кодовое название «Иерихонская стена» описывал действия боевиков: разрушение укреплений между территориями, захват населенных пунктов и ключевых военных баз. Там же были подробные сведения об узлах связи, расположении постов и численности израильских военных.

Издание задалось вопросом, как ХАМАС получило эти данные, а израильские военные посчитали подобную осведомленность невозможной. Эксперты заявили, что палестинские боевики не обладают достаточными возможностями для описанной атаки.

«В основе всех неудач лежало единственное, фатально ошибочное убеждение, что ХАМАС не обладает возможностями для нападения и не осмелится на это. Такое убеждение настолько укоренилось в израильском правительстве, что оно проигнорировало свидетельства обратного», – говорится в статье.

Издание призналось, что у него нет сведений, ознакомилось ли с документом высшее руководство Израиля.

Эксперты и СМИ более месяца задаются вопросом, как израильская разведка могла пропустить подготовку к атаке со стороны ХАМАС. The Times of Israel узнало, что военные получили сведения о движениях боевиков за несколько часов до атаки, но приняли эту активность за учения.

Отдельное подразделение ЦАХАЛ из молодых женщин обвинило военное руководство в сексизме, поскольку сообщения разведчиц о подозрительной активности ХАМАС не принимали всерьез. Хотя доклады уходили наверх некоторое время до того, как боевики действительно атаковали.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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