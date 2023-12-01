Еще 200 россиян ожидают эвакуации из сектора Газа

Порядка 200 граждан РФ ожидают эвакуации из сектора Газа, сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

Она уточнила, что это люди, подавшие заявки на вывоз из анклава в МИД РФ. На данный момент ни один россиянин в секторе Газа не погиб, добавила Зарипова в беседе с ТАСС.

Она признала, что пока у нее нет сведений о продолжении эвакуации. Хотя гуманитарная пауза в секторе Газа закончилась, ЦАХАЛ возобновила боевые действия.

На 25 ноября в Россию прибыли более 760 эвакуированных граждан и членов их семей. В их числе более 360 детей. По данным МИД РФ, изначально более 900 человек подали заявки на эвакуацию из сектора Газа.

Рамалла, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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