Еще 133 россиянина вышли из Газы через КПП «Рафах»

Сотрудники МЧС и дипломаты встретили 133 граждан РФ, прошедших через КПП «Рафах». Всех эвакуированных из сектора Газа отвезут в Каир, а оттуда – в Москву, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Через пункт пропуска «Рафах» прошли еще 133 россиянина и члены их семей. После прохождения всех необходимых этапов авиация ведомства доставит эвакуированных в Москву», – говорится в сообщении.

Вышедших из сектора Газа россиян осматривают медики. Всем окажут психологическую помощь, обеспечат питанием и помогут оформить документы.

Российские дипломаты подчеркнули, что Израиль ведет плотные бомбардировки анклава, в том числе южных районов, где расположен КПП «Рафах». Это затрудняет работу по эвакуации граждан.

В МИД РФ проверяют информацию о гибели гражданина РФ, работавшего врачом в Газе.

«Маджед Хассуна не значится в списках на эвакуацию. Ни он, ни его родные в представительство РФ не обращались», – сообщили в представительство РФ при Палестинской национальной администрации.

Родственники палестинского врача Маджеда Хассуна сообщили, что он погиб во время бомбежки израильскими военными города Газа. По их словам, погибший имел и российский паспорт.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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