Родные сообщили о гибели россиянина в Газе

Палестинец с российским паспортом погиб в секторе Газа в результате бомбежки израильских военных, рассказал двоюродный брат погибшего. Российские дипломаты пообещали проверить информацию, но это затруднительно из-за обстрелов анклава.

Мохаммед Хассуна написал в своем блоге, что оплакивает двоюродного брата, его отца и двух племянников. По его словам, у кузена было российское гражданство, он работал врачом в больнице «Камал Адван» на севере сектора Газа.

«Мой кузен Маджед Хассуна погиб в результате израильского авиаудара вчера по дому его отца в районе Шеджаия в городе Газа», – цитирует сообщение РИА Новости.

МИД РФ получил информацию о гибели гражданина страны в результате палестино-израильского конфликта, но пока проверить ее нет возможности, сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

«Мы пока не можем однозначно верифицировать этот факт ввиду возобновившихся интенсивных боевых действий в секторе», – сказала она в беседе с ТАСС.

Сообщений о гибели россиян из других источников не поступало, добавила дипломат.

Накануне Алия Зарипова сообщила, что в секторе Газа остаются порядка 200 россиян, подавших в МИД РФ заявки на эвакуацию. По словам дипломата, на 1 декабря жертв среди россиян не было.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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