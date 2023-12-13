В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы из-за сильного тумана

Транзит судов в проливе Дарданеллы были приостановлен из-за плохих погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Генерального управления береговой охраны Турции.
По данным ведомства, судоходство приостановлено в обе стороны. Причиной стал сильный туман. Движение будет возобновлено при возникновении подходящих условий.
Напомним, пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным морем и через Босфор – с Черным.
В сентябре в проливе Дарданеллы было временно остановлено движение судов из-за сломавшегося танкера. Тогда проблему удалось быстро решить, судно отбуксировали в безопасное место и освободили маршрут.
Анкара, Зоя Осколкова
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