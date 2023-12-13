российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 декабря 2023, 10:57 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы из-за сильного тумана

Транзит судов в проливе Дарданеллы были приостановлен из-за плохих погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Генерального управления береговой охраны Турции.

По данным ведомства, судоходство приостановлено в обе стороны. Причиной стал сильный туман. Движение будет возобновлено при возникновении подходящих условий.

Напомним, пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным морем и через Босфор – с Черным.

В сентябре в проливе Дарданеллы было временно остановлено движение судов из-за сломавшегося танкера. Тогда проблему удалось быстро решить, судно отбуксировали в безопасное место и освободили маршрут.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Турция

В Турции у дороги нашли завернутые в простыни тела двух россиянок / В Турции владелец квартиры напал с топором на арендатора / В Турции родня бывшего мужа расстреляла свадьбу / В Турции объявили тотальный бойкот товарам из Израиля и США / В Турции мужчина застрелил пятерых соседей из-за шума / В Турции при обрушении на руднике погибли рабочие / Цены на лето-2024 в Турции: премиальный отдых обойдется в миллион / В Турции ищут моряков с затонувшего сухогруза

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Турция,