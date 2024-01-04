Иранские власти уточнили число жертв взрывов в день памяти генерала Сулеймани

Накануне в иранском городе Керман в день памяти бывшего командующего спецподразделением «аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, по уточненным данным, погибли 84 человека. Такие данные озвучил глава МВД Ирана Ахмад Вахиди.

По его словам, 284 человека получили ранения, 220 из них госпитализированы. Часть пациентов – в критическом состоянии, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство ЭФЭ.

Как сообщал «Новый День», взрывные устройства сработали накануне в сумках около входа на кладбище, где проходило траурное мероприятие в память о Сулеймани. Бомбы привели в действие дистанционно.

Бывший командующий спецподразделением «аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани погиб в Багдаде 3 января 2020 года после авиаудара ВВС США.

Тегеран, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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