Эрдоган обвинил США и Британию в стремлении превратить Красное море в кровавое озеро

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал американские и британские удары в Йемене. Турецкий лидер заявил, что Запад стремится превратить Красное море в кровавое озеро.
По его словам, в атаке на Йемен была применена непропорциональная сила, также как это сделал Израиль в отношении Палестины. «Британия вместе с США сделали шаг в этом процессе. В настоящее время они стремятся превратить Красное море в кровавое озеро», – отметил Эрдоган.
Он добавил, что Йемен собирается дать необходимый ответ в регионе, объединив все свои силы с хуситами.
Как сообщал «Новый День», США и Великобритания ударили по территории Йемена в ночь на 12 января. Для обстрелов использовались боевая авиация, корабли и подлодки. Целями ударов стали столица страны Сана и портовые города. Ранее йеменские хуситы неоднократно атаковали суда в знак поддержки сектора Газа.
Анкара, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»