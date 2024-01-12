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Эрдоган обвинил США и Британию в стремлении превратить Красное море в кровавое озеро

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал американские и британские удары в Йемене. Турецкий лидер заявил, что Запад стремится превратить Красное море в кровавое озеро.

По его словам, в атаке на Йемен была применена непропорциональная сила, также как это сделал Израиль в отношении Палестины. «Британия вместе с США сделали шаг в этом процессе. В настоящее время они стремятся превратить Красное море в кровавое озеро», – отметил Эрдоган.

Он добавил, что Йемен собирается дать необходимый ответ в регионе, объединив все свои силы с хуситами.

Как сообщал «Новый День», США и Великобритания ударили по территории Йемена в ночь на 12 января. Для обстрелов использовались боевая авиация, корабли и подлодки. Целями ударов стали столица страны Сана и портовые города. Ранее йеменские хуситы неоднократно атаковали суда в знак поддержки сектора Газа.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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