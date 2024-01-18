США и Великобритания ударили по пяти городам Йемена

ВВС США и Великобритании нанесли авиаудары по пяти городам на территории Йемена. В Вашингтоне заявили, что целями ударов были ракетные установки хуситов, передает агентство «Анадолу».

Удары вечером 17 января пришлись по Саде, Зиммару, Ходейде, Таиуз и Байде. Подробности о разрушениях и пострадавших не уточняются.

Центральное командование ВС США сообщило, что целями бомбежки были ракетные установки, используемые хуситами для атак на суда в Красном море. Поражены 14 установок.

«Комплексы представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе. Удары ослабят возможности хуситов продолжать безрассудные атаки на международное и торговое судоходство в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе», – говорится в сообщении CENTCOM.

В Вашингтоне предупредили, что продолжат «предпринимать необходимые действия» для защиты моряков.

Британские и американские военные впервые нанесли удар по йеменской территории в ночь на 12 января. В результате погибли пять бойцов движения, шесть пострадали. Всего нанесено 73 удара, под которые попали столица Сана, провинции Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. Повторная атака союзников состоялась в ночь на 13 января и пришлась на северные районы йеменской столицы Сана.

Сана, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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