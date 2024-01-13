США и Великобритания снова ударили по Йемену

США и Великобритания повторно нанесли воздушный удар по северу йеменской столицы Сана. Целями стали военные объекты: авиабаза и радар.

Американские и британские военные использовали самолеты для атаки на Йемен в ночь на 13 января. По данным Fox News, союзники провели атаку в ответ на пуск йеменскими хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море.

Жители Йемена рассказали в соцсетях, что взрывы были слышны в Сане и прибрежном городе Ходейда. Основными целями ударов стали авиабаза недалеко от столицы и радар, который используют хуситы для наведения ракет, передает «Аль-Джазира».

Накануне американские и британские военные нанесли удары по территории четырех провинций Йемена и столицы Сана с использованием боевых самолетов, кораблей и подлодок. Представитель вооруженных сил движения хуситов рассказал, что во время бомбежки пять бойцов движения погибли, шесть пострадали. Всего нанесено 73 удара по территории Йемена.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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