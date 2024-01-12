Россияне не пострадали при ночной бомбежке Йемена

Посольство РФ в Йемене заверило, что никто из россиян не пострадал во время ночных ударов. Всего в четырех провинциях Йемена погибли пять человек и шесть были ранены.
«По состоянию на утро 12 января не поступало информации о росгражданах, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену», – говорится в сообщении посольства.
В дипмиссии заверили, что внимательно следят за ситуацией.
Представитель вооруженных сил движения хуситов «Ансар Алла» Яхья Сариа рассказал, что во время бомбежки пять бойцов движения погибли, шесть пострадали. Американские и британские военные нанесли 73 удара по территории Йемена. Под огонь попали столица Сана, провинции Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада, написал Сариа в блоге.
В МИД РФ заявили, что Вашингтон и Лондон показали полное пренебрежение международным правом во время атаки на Йемен с целью эскалации ситуации в регионе.
Москва, Наталья Рязанова
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