Хуситы оценили последствия ночных ударов США и Великобритании

Официальный представитель йеменского движения повстанцев-хуситов «Ансар Алла» Мухаммед Абдель Салям заявил, что авиаудары, которые США и Великобритания нанесли по позициям мятежников в Йемене, не повлекли за собой реального ущерба. Об этом он заявил в комментарии телеканалу Al Jazeera.

По его словам, хуситам не был нанесен ущерб ни на материальном, ни на стратегическом уровнях.

Ранее представитель вооруженных сил движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил, что во время бомбежки в ночь на 12 января пять бойцов движения погибли, шесть пострадали. Американские и британские военные нанесли 73 удара по территории Йемена. Под огонь попали столица Сана, провинции Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада, уточнил Сариа.

Ранее хуситы неоднократно атаковали суда в Красном море в знак солидарности с сектором Газа. Как заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, Вашингтон и Лондон действовали в целях самообороны. Президент США Джо Байден отметил, что американские удары являются «прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море».

Представители хуситов заявили, что, несмотря на удары США и союзников по Йемену, они продолжат атаки на связанные с Израилем гражданские суда в Красном море до тех пор, пока не завершится война в секторе Газа.

В МИД России заявляли, что Вашингтон и Лондон показали полное пренебрежение международным правом во время атаки на Йемен с целью эскалации ситуации в регионе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал англо-американские удары по Йемену несоразмерными угрозе. «Они (США и союзники – прим. ред.) применили непропорциональную силу, они пытаются превратить Красное море в море крови. Израиль делает то же самое в Палестине. В настоящее время мы получаем новости по многим каналам. По разным каналам мы узнаем, что хуситы отвечают успешно», – заявил президент Турции.

Сана, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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