В США впервые в истории казнили заключенного с помощью азота

В США впервые в истории состоялась казнь заключенного с помощью азота. Об этом сообщил генпрокурор штата Алабама Стив Маршалл.

По его словам, процедура длилась около 30 минут. «Правосудие осуществилось. Смит был умерщвлен», – заявил Маршалл.

Кеннет Юджин Смит был приговорен к смерти за убийство жены священника. Заказчиком выступал муж, который хотел получить страховку, чтобы погасить долги.

Смита ранее пытались умертвить с помощью инъекции, но не смогли правильно ввести катетер. Новый способ ухода из жизни он одобрил сам.

Тип казни с помощью чистого азота разрешен в трех американских штатах, но был применен впервые. Приговоренного к смерти заставили дышать газом, что вызвало гипоксию и привело к летальному исходу.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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