В США впервые в истории убийцу казнят с помощью азота

В США казнят заключенного с помощью азота. Этот тип казни разрешен в трех американских штатах, но будет применен впервые. Об этом сообщают местные СМИ.
Кеннет Юджин Смит был приговорен к смерти за убийство жены священника. Заказчиком выступал муж, который хотел получить страховку, чтобы погасить долги. Самого священника уже казнили 13 лет назад.
Смита ранее пытались умертвить с помощью инъекции, но не смогли правильно ввести катетер. Тогда было решено применить «азотный метод». Отмечается, что заключенный пытался оспорить приговор в суде штата Алабама, однако судья отклонил прошение.
25 января приговоренного к смерти заставят дышать газом, предполагается, что это вызовет гипоксию и приведет к летальному исходу.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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