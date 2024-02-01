Число погибших в секторе Газа превысило 27 тысяч человек

Число жертв израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 27 019 человек, еще 66 139 палестинцев ранены, следует из данных палестинского Минздрава.

Число погибших жителей сектора Газа превысило 27 тыс. человек. Только за минувшие сутки 118 человек убиты, еще 190 пострадали.

Израильские власти в очередной раз уточнили число погибших в результате атаки боевиков ХАМАС 7 октября – 1139 человек. Изначально сообщалось о более полутора тысячах погибших.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что дети в южных районах анклава потребляют только 2% от суточной нормы потребления воды. В январе детям было доступно 1,5-2 литра воды в день, тогда как рекомендация ВОЗ составляет около 100 литров с учетом бытовых потребностей, передает телеканал «Аль-Джазира».

Специалисты подчеркнули, что после частичного снятия блокады с сектора Газа снабжение не восстановлено полностью. Гуманитарная помощь не может компенсировать все поставки воды, продуктов, вещей и лекарств, которые осуществлялись до эскалации конфликта.

ООН отметила, что израильские власти постоянно сокращают объем гуманитарной помощи, которую разрешено доставлять в сектор Газа. Грузовики с продуктами и лекарствами простаивают на КПП, пока жители анклава страдают от голода.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ликвидировать Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР). Тель-Авив обвинил нескольких сотрудников организации в причастности к атаке ХАМАС 7 октября. На фоне этих обвинений ряд стран-доноров БАПОР приостановил отправку взносов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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