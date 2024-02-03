Авиаудар США по Ираку и Сирии: среди погибших и раненых есть мирные жители

Американские авиаудары на востоке Сирии привели к жертвам среди мирных жителей и военных. Об этом говорится в заявлении министерства обороны арабской республики.

«Американские оккупационные войска совершили сегодня неприкрытую воздушную агрессию против ряда позиций и городов на востоке Сирии и около сирийско-иракских границ, в результате ряд мирных жителей и военных погибли, есть раненые, нанесен большой ущерб государственной и частной собственности», – сообщается в заявлении, которое цитирует РИА «Новости».

Минобороны Сирии подчеркнуло, что удары США «не имеют никаких оправданий и являются попыткой ослабить возможности сирийской армии и ее союзников в борьбе с терроризмом».

По данным источников агентства в службах безопасности Ирака, в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака погибли, по меньшей мере, один мирный житель.

Как сообщал «Новый День», сегодня ночью американские войска нанесли авиаудары по более чем 85 по объектам проиранских группировок в Ираке и Сирии. Согласно заявлению Центрального командования США, всего было применено 125 высокоточных боеприпасов, которые поразили командные структуры, склады БПЛА и ракет, различные объекты инфраструктуры.

В заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, подчеркивается, что «наш ответ начался сегодня» в ответ на удары дронами проиранских группировок удары дронами по американской базе на границе Иордании с Сирией, где погибли трое военных и более 30 получили ранения.

«Это будет продолжаться в любое время и в любом месте по нашему выбору. Соединенные Штаты не ищут конфликтов ни на Ближнем Востоке, ни где-либо еще в мире. Но пусть все, кто может пытаться навредить нам знают: если вы причините вред американцу, мы ответим», – подчеркнул Байден.

Дамаск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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