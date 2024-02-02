Американская авиация поразила 85 целей в Ираке и Сирии

Центральное командование вооруженных сил США (USCENTCOM) в пятницу, 2 февраля, заявило, что в ответ на атаку по своей военной базе в Иордании авиация США поразила свыше 85 целей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном USCENTCOM, в частности, говорится: «Вооруженные силы США нанесли удар по 85 целям, при этом многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики дальнего действия, прибыли из США. В ходе авиаударов было задействовано свыше 125 высокоточных боеприпасов. …Целями США стали объекты КСИР и связанных с ними группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск. субботы)».

«Среди пораженных авиацией целей – командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии», – добавили американские военные.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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