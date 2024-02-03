Эстония направила Киеву противотанковые ракеты Javelin

Противотанковые ракеты Javelin, решение о передаче которых Украине Эстония приняла в декабре, находятся в распоряжении Киева, передают эстонские СМИ со ссылкой на сообщение министерства обороны прибалтийской республики.

В очередной пакет помощи от Эстонии объемом 80 млн евро, кроме противотанковых ракет Javelin, вошли пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, различная техника, также водолазное оборудование.

Точный объем, время прибытия этого пакета помощи и другие детали поставки не разглашаются по соображениям безопасности.

Таллин, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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