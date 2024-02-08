В США назвали ударом по русофобии интервью Карлсона с Путиным

Интервью журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным станет ударом по безудержной русофобии в Америке, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Он уверен, что американцам пойдет на пользу услышать правду, а не официальную версию Вашингтона.

Крупный бизнес и политическая верхушка США привили американцам особый вид русофобии с ложным чувством опасности к России. Вашингтон поддерживает это чувство, проводя политику, которая может подтолкнуть к войне с Россией, что закончится ядерной войной. Американцам нужно вернуть реалистичное представление о мире, уверен Риттер.

«Если американский народ хочет иметь хоть какую-то надежду на выживание в следующем десятилетии, ему необходимо ввести противоядие от болезни русофобии. Интервью Такера Карлсона с президентом Путиным представляет собой величайшую угрозу для сторонников русофобии в новейшей истории», – написал он в статье для Scottritterextra.

Риттер уверен, что знание реального положения вещей в мире пойдет на пользу гражданам США, а «Америка окажется на пути, где мирное сосуществование с Россией является предпочтительным результатом».

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал публикацию своего интервью с российским лидером около 02:00 часов по московскому времени 9 февраля. За ночь публикация набрала более 50 млн просмотров.

Накануне американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон взял двухчасовое интервью у президента Путина.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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