Такер Карлсон уже взял у Путина интервью, оно длилось два часа – журналист Алекс Джонс

Американский журналист и ведущий радио-шоу Алекс Джонс утверждает, что Такер Карлсон уже взял интервью у президента России Владимира Путина. По его словам, оно длилось два часа и выйдет уже скоро. При этом Джонс отметил, что об этом ему рассказал сам Такер.

«Такер объявил, что у него будет интервью с Путиным. Он только что написал мне и сказал, что оно классное и на целых два часа. И совсем скоро он его опубликует», – говорит Джонс на видео, опубликованном в соцсети X.

«Оно (интервью – прим. ред.) всё изменит. Он пытается остановить Третью мировую. Такер сказал мне – это большое дело», – добавил журналист, отметив, что американская цензура «сейчас пребывает в абсолютной панике».

Между тем, как сообщают СМИ, Такер Карлсон не подтвердил и не опроверг информацию о том, что уже записал интервью с президентом РФ. На видео, снятом Ruptly, Карлсон ответил шуткой на вопрос, взял ли он уже интервью у Владимира Путина. «Мы еще не записали никакого интервью. У нас разве будет интервью?» – сказал он. Журналист добавил, что хочет выпить кофе, и сел в автомобиль.

Карлсон прибыл в Россию в конце прошлой недели. Накануне в видеообращении известный американский журналист заявил, что в ближайшее время возьмет интервью у Владимира Путина и выложит его на платформе Илона Маска в соцсети X в полной версии.

Карлсон, объясняя решение по интервью с президентом РФ, сказал, что работа журналистов заключается в том, чтобы «информировать людей». «Два года идет война, которая меняет весь мир. Американцы не знают ничего об этом. Они не знают, что происходит в регионе, здесь, в России и в 600 милях от Украины. Но они должны знать. Они платят за это», – заявил журналист.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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