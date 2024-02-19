Число убитых жителей Газы превысило 29 тысяч

Число погибших палестинцев в результате ударов израильской армии по сектору Газа увеличилось до 29 092 человек, следует из данных палестинского Минздрава. Только за минувшие сутки убиты 107 человек и ранены 145 человек.

Общее число пострадавших достигло 69 028 человек. Специалисты отметили, что статистика не полная, поскольку под завалами от разрушенных зданий остаются тела погибших. Им невозможно достать без специальной техники и топлива, передает агентство «Анадолу».

Эскалация палестино-израильского конфликта произошла 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС атаковали приграничные районы Израиля. В ответ израильские военные начали бомбить сектор Газа, а позже объявили сухопутную операцию по уничтожению боевиков ХАМАС.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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