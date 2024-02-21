российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 февраля 2024, 14:23 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Индия и Китай договорились поддерживать мир на границе в горах

В ходе переговоров командующих корпусов армий Индии и Китая было достигнуто соглашение поддерживать диалог по вопросу недемаркированной границы в высокогорном регионе Ладакх. Об этом сообщает МИД Индии.

Делегации провели встречу в пограничном пункте Чушул-Молдо. Это был 21-й раунд переговорного процесса. Отмечается, что переговоры прошли «в дружественной и сердечной атмосфере».

«Обсуждения основывались на предыдущих раундах, направленных на достижение полного размежевания в оставшихся районах вдоль линии фактического контроля в Восточном Ладакхе в качестве важной основы для восстановления мира и спокойствия в приграничных районах Индии и Китая», – говорится в сообщении индийского дипломатического ведомства.

Участники обязались поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах, а также продолжать диалог с помощью соответствующих каналов между военными и дипломатами.

Территориальный спор между Индией и Китаем включает в себя вопрос принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Новое обострение конфликта началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В настоящее время по обе стороны индийско-китайской границы по-прежнему дислоцированы 50-60 тысяч военнослужащих.

Нью-Дели, Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Китай грозит Индии страшными потерями в пограничном конфликте / Трое военных индийской армии погибли в перестрелке с китайскими солдатами

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Китай,