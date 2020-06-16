Трое военных индийской армии погибли в перестрелке с китайскими солдатами

На границе Индии и Китая произошла вооруженная стычка. В результате погибли два солдата и командир индийской армии. Об этом сообщает Aljazeera.

Инцидент произошел в долине Галван района Ладакха. По версии китайских военных, индийцы не раз пересекали пограничную линию, чем спровоцировали ответные меры. Было принято решение открыть огонь.

К месту столкновения выехали представители обеих стран. Будет проведено расследование, а также назначены переговоры по урегулированию конфликта.

Часть территории на границе Индии и КНР является спорной. Так называемая линия Макмагона признана индийскими и тибетскими властями, но не Пекином. В последнее время вооруженные столкновения двух стран на приграничных территориях участились.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 16.06.20

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