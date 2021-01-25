Более 20 солдат были ранены в ходе столкновения Индии с Китаем

На границе Индии и Китая вновь произошел конфликт. В результате были ранены военнослужащие обеих армий. Об этом сообщает India Today.

Боестолкновение произошло в индийском штате Сикким, в районе перевала Наку-Ла. По данным индийских властей, китайская армия якобы попыталась пересечь линию разграничения. В результате пострадали четыре солдата индийской армии и около 20 китайских военнослужащих. О погибших не сообщается.

Часть территории на границе Индии и КНР является спорной. Так называемая линия Макмагона признана индийскими и тибетскими властями, но не Пекином. В последнее время вооруженные столкновения двух стран на приграничных территориях участились.

Индийские и китайские власти договорились не применять огнестрельное оружие для сохранения жизни солдат. Однако летом прошлого года несколько десятков человек погибли. Тогда военнослужащие в ходе столкновения воспользовались палками и камнями.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 25.01.21

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