Китай грозит Индии страшными потерями в пограничном конфликте

В случае эскалации конфликта на границе Индии и Китая индийские войска могут понести более серьезные потери, чем в ходе пограничной войны 1962 года. Об этом пишет газета The Global Times. Издание называет Индию «пешкой в американской стратегии сдерживания Китая».

«Если Индия захочет военного противостояния, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) неизбежно заставит индийскую армию понести гораздо более серьезные потери, чем это было в 1962 году», – говорится в статье.

Ситуация на границе Индии и Китая обострилась накануне. Минобороны Индии обвинило китайских военных в провокационных действиях в приграничном районе Ладакх. По мнению Нью-Дели, КНР стремится изменить статус территории.

В свою очередь китайские власти выразили Индии протест в связи с незаконным пересечением индийскими военными линии контроля в приграничной зоне. КНР требует вывести индийские войска и избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации.

В статье подчеркивается, что «Индия не должна питать никаких иллюзий относительно поддержки со стороны Вашингтона». «США могут поддержать Индию только на словах. Как это может помочь Индии захватить китайскую территорию? – пишет The Global Times. – На самом деле американцы думают о том, чтобы позволить Индии и Китаю изводить друг друга, чтобы Индия могла стать более полезной пешкой в американской стратегии сдерживания Китая».

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 01.09.20

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