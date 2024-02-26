Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) считает опасной практику размещения ядерного оружия на чужой территории. Координатор политики и исследований ICAN Алисия Сандерс-Закре призвала США вывезти атомные бомбы с военных баз в Европе.

«Практика обмена ядерного оружия или размещения на чужой территории является опасной и эскалационной практикой, которая должна быть осуждена во всем мире и которой необходимо срочно положить конец. Договор о запрещении ядерного оружия прямо запрещает иностранное размещение. Все страны должны присоединиться к этому договору и запретить эту рискованную практику на своих территориях», – приводит слова чиновника РИА Новости.

Летом 2023 года ICAN сообщила, что Штаты втайне разместили более 150 ядерных боезарядов в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Позже Федерация американских ученых проанализировала бюджет ВВС США и раскрыла планы Штатов вернуть свое ядерное вооружение в Великобританию.

Российская делегация пообещала вывести ядерное оружие из Белоруссии, когда США и НАТО откажутся от планов подорвать безопасность России и вывезут из Европы свои ядерные бомбы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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