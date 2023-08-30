США хотят вернуть свое ядерное оружие в Великобританию

США 15 лет назад вывели свое ядерное вооружение из Великобритании. Теперь же американский ядерный арсенал вновь может вернуться на туманный Альбион. Об этом заявили в Федерации американских ученых (FAS) на основе анализа бюджета ВВС США на 2024 финансовый год.

На базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит, расположенной примерно в 100 км к северо-востоку от Лондона, будет создано так называемое «помещение для безопасного хранения» (Surety Dormitory). Как правило, в Пентагоне и Министерстве энергетики словом Surety обозначают техническую возможность для безопасного и надежного хранения ядерного оружия.

Кроме того, на базе возведут жилое помещение для проживания 144 военнослужащих. «В связи с прибытием летчиков, которое продиктовано запуском миссии Surety и размещением двух эскадрилий F-35, на базе Королевских ВВС Лейкенхит наблюдается значительный дефицит жилья, доступного для пилотов уровня E-4 и ниже», – говорится в документе. Многоцелевые бомбардировщики пятого поколения F-35A Lightning способны нести ядерное оружие.

Примечательно, что Великобритания была добавлена Пентагоном в список стран, где будут модернизировать хранилища ядерного оружия. Когда стало известно, что из бюджета США на эти цели выделят 384 млн долларов, упоминание конкретных стран из документа исчезло. По мнению FAS, это решение противоречат призыву администрации президента Джо Байдена к другим ядерным государствам обеспечить транспарентность своих ядерных сил.

Американское ядерное оружие находится в Европе с середины 1950-х годов. Арсенал США располагался в Великобритании, Германии, Италии, Турции, Нидерландах, Греции и Бельгии. Часть вооружений Вашингтон вывел в период с 2001 по 2008 год.

Лондон, Зоя Осколкова

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