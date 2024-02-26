Летчик-предатель Максим Кузьминов пользовался украинским «планом защиты» в Испании, сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он призвал испанские власти расследовать убийство.

«Наша военная разведка должна была бы прокомментировать это лучше. Если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и несмотря на это с ним происходит это, Испания должна провести расследование», – сказал Подоляк в интервью El Mundo.

Чиновник заранее возложил на Россию ответственность за смерть Кузьминова. Но Мадрид «должен показать, кто должен заплатить за это преступление», заявил Подоляк.

Напомним, в испанском городе Ла-Вильяхойоса нашли тело 33-летнего бывшего российского летчика Максима Кузьминова. Он за вознаграждение угнал военный вертолет Ми-8 для передачи ВСУ и обрек на смерть двух сослуживцев. В теле погибшего летчика нашли несколько пулевых отверстий.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко прокомментировал смерть летчика-предателя и отказался отвечать на вопрос о том, кто может быть причастен к убийству Кузьминова.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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